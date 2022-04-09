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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يقام بحضور ولي العهد..الملكة إليزابيث تغيب عن قداس سنوي بسبب المرض

الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث الثانية

لن تحضر الملكة إليزابيث، التي تعاني من مشاكل في الحركة، قداس خميس العهد، ضمن ما يعرف بطقوس غسل القدمين (قداس ماوندي السنوي) الأسبوع المقبل، وجرت العادة أن توزع الملكة العملات المعدنية على المتقاعدين في تقليد قديم قبيل عيد الفصح.
 

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وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سوف ينوب عن إليزابيث، التي تتم 96 عاماً في وقت لاحق من هذا الشهر، ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في القداس الذي يقام بكنيسة سان جورج في قلعة وندسور، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مصدر بالقصر إن الملكة لم يكن بمقدورها الالتزام بالحضور ولا تريد أن يلقي غيابها بظلاله على المناسبة وأن يكون الحاضرون على علم مسبق به.

 

واضطرت الملكة إلى تقليص ارتباطاتها منذ دخولها المستشفى لليلة واحدة في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد، ثم طلب منها أطباؤها الراحة.

وفي الشهر الماضي، ظهرت علناً لأول مرة منذ شهور في حفل تأبين لزوجها الراحل الأمير فيليب. وكانت تستخدم فيه عصا للمشي.

لكنها، مع ذلك، ما زالت تؤدي مهامها وواجباتها المعتادة، حيث حضرت لقاءين مع سفراء أجانب عبر وصلة فيديو، أمس الخميس.

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