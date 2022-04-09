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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب ليست شريرة ..هبة مجدي تشارك جمهورها صورا من مسلسل المداح

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صور جديدة من مسلسل “المداح” رمضان 2022، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هبة مجدي علي الصورة كاتبة:  رحاب مش شريرة .. المداح أسطورة الوادي.

مسلسل المداح 2 الحلقة 8 تحدث جدلا بعد القبض على حمادة هلال

المداح 2 الحلقة 8.. القبض على حمادة هلال وتورطه في جريمة قتل

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "المداح – أسطورة الوادي" دخول جميلة "ولاء الشريف" السجن، بعدما قام أحد الموظفين في شركة زوج رحاب "هبة مجدي" بتقديم شكوى كيدية ضدها، فيذهب صابر "حمادة هلال"، لمنزل رحاب ويهدد زوجها رجل الأعمال منير، ويطلب منه التنازل عن الشكوي المقدمة ضدها، فيرفض رجل الأعمال، فيذهب صابر المداح لـ كمال أبورية ويطلب منه التدخل لإخراج جميلة من السجن، فينجح أبورية فى إخراجها بالفعل.


تبدأ الشكوك تحيط علاقة حسن الذي يجسده الفنان "خالد سرحان" بـ هبة شقيقة صابر المداح، وتبدأ غيرة زوجتها دنيا عبدالعزيز منها عليه خاصة أنها لا تنجب، فتذهب للطبيب الذى تتابع معه من أجل العثور على طريقة أخرى للإنجاب من حسن، فى الوقت نفسه نرى مكيدة تدبر ضد زوجة شقيق صابر الأصغر الذي توفى في الحلقات الأولى من العمل.

فى خط درامي غامض أخر تتوتر العلاقة بين "أم حسن"، والتى تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، بعدما سيطر عليها الجن، ووالدة "صابر المداح" والتى تجسد دورها الفنانة عفاف رشاد، بعدما اتهمتها الأولى بأن صابر المداح جاء من علاقة غير شرعية مع زوجها.

وتنتهى أحداث الحلقة بصدمة جديدة لـ"المداح" بعد رؤيته الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور الجنية داخل سيارته، وهي تقول له: "فاكر القعدة هنا هتنفعك".

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

هبه مجدى ابطال مسلسل المداح إطلالات هبة مجدي اعمال هبة مجدي الجزء الثاني لمسلسل المداح

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