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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة وتحديث Magneto EV.. صور

جيب تكشف عن ستة طرازات
جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة بالإضافة لتحديث Magneto EV

كشفت جيب النقاب عن ست سيارات نموذجية إلى جانب رانجلر ماجنيتو الكهربائية بالكامل، قبل حدث Moab Easter Safari السنوي للشركة، ومن بين المفاهيم الجديدة سيارة تحتفل بالذكرى السنوية العشرين لسيارة روبيكون، وسيارة جيب رانجلر مستوحاة من التطبيقات العسكرية التاريخية للشركة وسيارة تحمل اسم "بوب".

يقام حدث Moab الذي تنظمه الشركة كل عام في ولاية يوتا ويضع قدرات طرازات سيارات الدفع الرباعي من جيب على المحك، ويستمر الحدث بشكل عام لمدة تسعة أيام.

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة بالإضافة لتحديث Magneto EV

جيب جراند شيروكي

كان المفهوم الأول المعروض هو سيارة جيب جراند شيروكي تريل هوك الهجينة (PHEV)، مدعومة بمجموعة نقل الحركة 4xeالخاصة بالشركة واستنادًا إلى Grand Cherokee 4xe، والتي ستطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

ستأتي مدعومة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر مقترن بمحركين كهربائيين وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، كما قامت جيب بتجهيز الطراز بنظام التعليق الهوائي Quadra-Lift لتحسين جودة الركوب.

يتميز مفهوم جيب جراند شيروكي PHEV بلون طلاء خارجي فريد من نوعه "أزرق صناعي"، وخطافات سحب زرقاء وتصميم غطاء محرك السيارة غير اللامع والأزرق غير اللامع، كما تكتسب أيضًا رفًا على السقف مستوحى من المغامرة، وسقف Rhino باللون الأسود، ومصابيح ضباب مخصصة ومصابيح ضباب LEDرباعية.

جيب 41

وفي الوقت نفسه يكرّم مفهوم جيب 41 لأول طراز جيب على الإطلاق Willys MB والتراث العسكري للشركة، من خلال نفس محرك الدفع الرباعي سعة 2.0 لتر مثل Cherokee Trailhawk.

يتميز تصميمه بطلاء خارجي أخضر زيتوني غير لامع اسمه D.R.A.B، بالإضافة إلى مصدات فولاذية سوداء ورافعة وسقف ناعم بلون بني داكن، ويحتوي جانب السيارة أيضًا على شارات مخصصة، بينما تظهر أيضًا خطافات السحب الملونة.

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة بالإضافة لتحديث Magneto EV

الذكرى العشرين لسيارة جيب روبيكون

للاحتفال بمرور 20 عامًا على إطلاق جيب رانجلر روبيكون، كشفت الشركة عن نموذج ذكرى يعتمد على طراز عام 2003 ، إصدار ببابين من سيارة الطرق الوعرة الشهيرة.

تحت غطاء المحرك يوجد محرك V8 سعة 6.4 لتر من رانجلر روبيكون 392. ينتج 443 حصانًا و 450 رطلاً للقدم ويسمح بزمن من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة أقل من 5.0 ثانية.

تم تجهيز المفهوم أيضًا بعادم أداء مزدوج الوضع ، وغطاء محرك مع مغرفة مركزية ، وأبواب نصف مصممة خصيصًا وسقف كهربائي. تم تشطيبه بلون بلوري من الجرانيت وتم رفعه بمقدار 51 ملم. وفي الوقت نفسه ، تتميز عجلاتها 17 بوصة بإطارات 37 بوصة للطرق الطينية.

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة بالإضافة لتحديث Magneto EV

جيب بوب

تم إنشاء مفهوم Bobالذي يتخذ من جيب روبيكون مقراً له كمرجع إلى "التمايل" ، حيث يقوم السائقون بتقصير إطار سيارتهم الجيب خلف المحور الخلفي لتقليل تراكمات أسرّة البيك أب.

يتم تشغيل Bobبواسطة محرك ديزل V6سعة 3.0 لتر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، يقال إن مدخل الهواء البارد من موبار يعزز عزم الدوران ويحسن الاقتصاد في استهلاك الوقود، بينما يعمل غطاء المحرك الكربوني المهووس على تحسين تدفق الهواء إلى المحرك.

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة بالإضافة لتحديث Magneto EV

جيب D- كودر

يعمل Jeep D-Coder بمثابة "كتالوج متجدد للعناصر التي تم اختبارها في المصنع والمدعومة من المصنع" والتي يمكن لعملاء جيب شراؤها لتناسب سياراتهم.

تم تجهيز كل جزء من المفهوم القائم على Rubiconبرمز QRيمكن مسحه ضوئيًا. ويتميز بغص JPP لدعم محرك النموذج سعة 3.6 لتر في المياه العميقة، بينما توفر القضبان الصخرية الحماية للجانب السفلي للمفهوم.

جيب تكشف عن ستة طرازات جديدة بالإضافة لتحديث Magneto EV

جيب Birdcage

استنادًا إلى جيب رانجلر ، يُزعم أن مفهوم Birdcage هو "آلة دفع رباعي واسعة في الهواء الطلق" وتتميز بالعديد من الملحقات من Moparو JPP، بالإضافة إلى مجموعة نقل الحركة 4xeالإضافية من جيب.

تتميز السيارة بطلاء خارجي "نسر بني" مع لمسات من "كريستال الجرانيت" و "تصفح الأزرق"كما تم تحسين قدراتها على الطرق الوعرة من خلال إضافة لوح انزلاقي صخري ورافعة وخطافات سحب ومجموعة من عجلات مقاس 17 × 8.5 بوصة مزودة بإطارات مقاس 37 بوصة.

سيكون Birdcage أيضًا أسهل في الاستخدام في الليل بفضل مجموعة من الأضواء الصخرية السفلية، وتمت إزالة الزجاج الأمامي والأبواب، لكن جيب تقول إن السائقين سيتم حمايتهم من الأوساخ والحطام.

Moab رانجلر ماجنيتو الكهربائية جيب رانجلر

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