ألذ أب برمضان.. أيتن عامر تشيد بأداء إسماعيل فرغلي في مكتوب عليا

أشادت النجمة أيتن عامر بأداء النجم أسماعيل فرغلي من مسلسل "مكتوب عليا" الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

ونشرت النجمة أيتن عامر صورة له من كواليس مسلسل "مكتوب عليا ، و علقت قائلة : استاذ اسماعيل فرغلى ألذ أب فى دراما رمضان السنة دى .

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.



وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.