رسميا.. خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك للمرة الثانية في تاريخهما

أعلنت جينيفر لوبيز تقدم بن أفليك لخطبتها للمرة الثانية في تاريخهما بعد عودتهما سويا العام الماضي عقب انفصالها عن أليكس رودريجيز.

ونشرت جينيفر لوبيز فيديو عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل تعلن فيه عن أنباء هامة لكن سيعرفها فقط من يتصفح موقعها الإلكتروني.

وكشف موقع page six عن الخبر الهام الذي أعلنته جينيفر لوبيز وهو خطبتها على بن أفليك بعد ١٨ عاما من إلغاء حفل زفافهما الأول.

وأثارت الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز الجدل أمس، حول حقيقة خطبتها من حبيبها الممثل الشهير بن أفليك بعد ظهورها مرتدية خاتم ألماس أثناء التسوق مع ابنتها.

وقالت عدد من المواقع الأجنبية أن جينيفر لوبيز حاولت إخفاء الخاتم الماسي عن عيون الكاميرات، ولم تعلق هي أو ممثليها على هذه الأنباء.