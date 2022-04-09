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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يسعى لمواصلة انتفاضته أمام المقاصة في الدوري الممتاز الليلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره مصر المقاصة، اليوم، السبت، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا لمواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على مصر المقاصة في مباراة اليوم، ومطاردة الأهلي على صدارة الدوري.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الزمالك 12 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 9 مناسبات، وتعادل في لقاء وحيد، وخسر مواجهتين.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد   
خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد " زيزو" - سيد عبد الله .
 خط الهجوم: عمر السعيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مصر المقاصة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة لتحسين وضعه الكارثي في ترتيب الدوري المتاز.

ولعب المقاصة 12 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق فوزا وحيدا، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 5 مباريات.

ترتيب الزمالك والمقاصة:

يحتل الزمالك وصافة ترتيب المصري برصيد 28 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 31 نقطة، بينما يحتل المقاصة المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 9 نقاط.

 

الزمالك المقاصة الدوري الممتاز فيريرا قائمة الزمالك

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