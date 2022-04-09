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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان

تنظيم سلسلة أنشطة
تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بأسوان

واصل فرع ثقافة أسوان بالتعاون مع مديرية الأوقاف والأزهر الشريف وفرع المجلس القومى للمرأة، وأيضاً الجهات المعنية، تنفيذ سلسلة أنشطته وفعالياته لإحياء ليالى رمضان ضمن البرنامج "التثقيفى والترفيهى"، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان .

من جانبه، وجه اللواء أشرف عطية الشكر للقائمين على تنظيم هذه الفعاليات الهادفة والبناءة لتقديم الخدمات الثقافية والتنويرية والفكرية داخل مختلف القرى، ولا سيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مؤكداً أهمية التنسيق الجيد بين جميع الجهات لإخراج هذه الفعاليات بالشكل الحضارى والجمالى لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين خلال الشهر الكريم.

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فيما أوضحت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، تم وضع خطة متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بجميع أنحاء المحافظة لنشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجاً، حيث يتم خلال شهر رمضان المعظم تنظيم العديد من الفقرات والعروض والأمسيات الرمضانية.

وقالت نجوى سيد إن الفعاليات تتضمن قيام فرقة أسوان للموسيقى العربية بتقديم عروضها المتميزة داخل قصر ثقافة السباعية فى أولى جولاته الرمضانية لتتوجه الفرقة لتقديم عروضها أيضاً بمحافظتى الأقصر وقنا، فيما تم عقد محاضرة بعنوان "أحكام فقهية للصائمين" بقصر ثقافة إدفو، وكذا إلقاء محاضرة مبادرة ١٠٠مليون صحة ببيت ثقافة نجع الفرس بقرية غرب أسوان، كما تم أيضاً تنظيم محاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن" بمكتبة حى السلام، وهو الذى توازى مع عقد محاضرة بعنوان "التسامح فى الإسلام" بمكتبة أبو الريش للطفل والشباب، بجانب قيام قصر ثقافة كوم أمبو بقافله ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان “فضل صيام شهر رمضان”، وأمسية شعرية، وعرض إنشاد ديني بقرية السلسة، وورشة فنية بعنوان “زينة شهر رمضان”، بالإضافة إلى ورشة فانوس رمضان بمسرح فوزي فوزي الصيفي، علاوة على عرض لفرقة الإنشاد الديني بقرية الشراونة ضمن قافلة ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان “رمضان شهر المغفرة”، فضلاً عن عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان، وعرض فني آخر لكورال العقاد أون لاين.

وكان فريق عمل وحدة “حياة كريمة” بأسوان تفقد حزمة من  المشروعات الجارية بأربع قرى مختلفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتتبعها 84 قرية فرعية ونجعا تضم أكثر من 155 ألف نسمة.

 

تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان
تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان
تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان
تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان
تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان
تنظيم سلسلة أنشطة بقصور ومكتبات الثقافة بمختلف مدن ومراكز أسوان

 

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