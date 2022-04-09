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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع نادي النادي بشيراتون قبيل افتتاحه

جولة وزير الشباب
جولة وزير الشباب والرياضة

 بدأ وزير الشباب والرياضة جولة في محافظة القاهرة،في إطار جولات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لعدد من المحافظات المختلفة والتي يقوم بها بصفة دورية، بجولة في فرع نادي النادي بشيراتون للوقوف على التفاصيل النهائية للأعمال الإنشائية تمهيداً لإفتتاحه.


توجه الوزير لتفقد إنشاءات النادي التي تضم مبنى إداري، و صالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي ، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحال تجارية.


كما أكد وزير الرياضة، على أن وزارة الشباب والرياضة قد حرصت على أن توفر في جميع فروع نادي النادي والتي تنفذها الوزارة مختلف الخدمات الشبابية والرياضية، والتي تعمل إلي جذب قطاع عريض من النشء والشباب في المجتمع المصري لمزاولة العيد من الأنشطة والرياضات المختلفة داخل النادي، مضيفاً أن فرع نادي النادي بشيراتون يمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على أن وزارة الشباب والرياضة تهتم في رؤيتها على نشر الرياضة في المجتمع المصري وجعلها أسلوب حياة، وتوفير كافة السبل ليمارس جميع أفراد المجتمع المصري للرياضات المختلفة، الأمر الذي يؤثر بالايجاب على الصحة العامة للفرد والمجتمع


الجدير بالذكر أن فرع نادي النادي بشيراتون يضم ملعب كرة قدم قانوني و6 ملاعب اسكواش و2 ملعب تنس أرضي و حمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة أطفال وصالة بولينج وجيم وصالة ألعاب قتالية وجمباز ومنطقة ملاعب للأطفال ومسرح مكشوف ، صالة تنس طاولة وغيرها من الإنشاءات.

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محافظة القاهرة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة ملعب كرة قدم

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