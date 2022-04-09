إزالة تعديات على أراض زراعية بقريتي منبال وأبو عزيز في المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

نفذت الوحدة المحلية إزالة 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني منها حالتين بقريه منبال على مساحه 400 متر مربع والحالة الثالثة تعدي بالبناء خارج الحيز بالأراضي الزراعية بقريه أبو عزيز على مساحه 175 مترا باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس مجلس قروي منبال وأبو عزيز وتحت إشراف سعيد محمد وعلي الكيال نائبا رئيس المركز .

وأضاف خالد عبد الرؤوف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

