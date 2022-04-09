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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات «الميدتيرم» في كلية الزراعة جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، عن انطلاق امتحانات الميدتيرم اليوم  لمختلف الفرق الدراسية ومختلف البرامج.
وقال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات لـ صدي البلد، إن الكلية اتخذت جميع التدابير اللازمة للانتهاء من امتحانات العملى للطلاب ، لافتا إلى أن الامتحانات ستجرى لحوالى 7 ألاف طالب بمختلف البرامج والفرق الدراسية.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بتقليل زمن الامتحان، والتباعد الاجتماعى داخل اللجان ، فضلا عن الكشف الحرارى على البوابات للطلاب قبل الدخول، والتأكيد على التهوية داخل القاعات خاصة وأن أعمال الامتحانات تجرى تزامنا مع الأسبوع الثانى فى شهر رمضان .

وأشار الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إلى أنه تم اعلان مواعيد المحاضرات النظرية والعملية خلال شهر رمضان المبارك.

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وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان، مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الاعلي للجامعات او أي جهة بهذا القرار .

وأضاف الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات لافتا ان ستنتظم الدراسة في شكلها الطبيعي في شهر رمضان  وفقا للجداول والخطة الزمنية.

ولفت إلى أنه سيتم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط، لافتا إلى أن جميع الكليات التابعة لكافة الجامعات المصرية تتبع وزارة التعليم العالي، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار القرارات المتعلقة بوقف الدراسة أو استكمالها إلكترونياً.

وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل 45 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية عن بعد “نظام التعليم الهجين” بالشكل المتعارف عليه، وذلك لاستكمال العام الدراسي بيسر وسهولة.

الجدير بالذكر أنه أقيمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "زراعة تبتكر" بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بإشراف د. لمياء رضوان مدير وحدة الإبتكار وريادة الأعمال، IHub بكلية الزراعة.

وتم تصعيد خمس فرق من المرحلة قبل النهائية في مسار الدراسات العليا وخمسة عشر فريق في مسار الطلاب.

وقامت الفرق بعرض الأفكار وتم إعلان الثلاث مراكز الأولى بإجماع المحكمين 
مسار طلاب الدراسات العليا : 
المركز الأول : Smart Aquaponic system using treated gray water
اسماء الفريق : 
د/زينب محمود محمد هندي 
د/ محمود خالد حسن 
د/صبحي محمد عبد المنعم
د/ محمد حسن على

مسار الطلاب :

حيث فاز بالمركز الأول: فريق 
Organic Tomato
اسماء الفريق :
ريم علاء الدين خضر 
دميانه نجيب فرج
هاجر ابراهيم محمد

المركز الثاني: فريق Super 
Biochar production
اسماء الفريق :
اسلام يسري عبد العظيم 
اسراء محمد اسماعيل 
ايمان محمد اسماعيل
يارا ناصر محمد

المركز الثالث: فريق Natural hair dyes
اسماء الفريق : 
نورهان مجدي عبد الحميد 
ياسمين عمر
ندى خليل 
ايريني كرم

Jobs Education جامعة عين شمس كلية الزراعة جامعة عين شمس امتحانات الميدتيرم

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