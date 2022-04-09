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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للأهالى

محافظ قنا يقرر تغير اسم محطة مياه عوامر بني برزة بأبوتشت

محطة مياه شرب
محطة مياه شرب

 قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تغيير أسم محطة المياة الجديدة التي تم إنشائها ضمن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بمنطقة عوامر بني برزة التابعة لمركز أبوتشت.

جاء ذلك فى إستجابة سريعة للأهالى بقرية عوامر بني برزة، بعد اعتراضهم على اسم محطة المياه، والمطالبة بتغييرها للاسم الحالى.

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وقال محافظ قنا ، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت ٦٠ لترا  لكل ثانية لخدمة أهالي عوامر بني برزة والشرقي سمهود، وذلك ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذاً لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

 

وأضاف الداودى، بأن المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين فى تنفيذ أكثر من ٦٣ مشروع فى قطاع مياه الشرب، فضلاً عن مد ٥٠٠ كيلومتر شبكات، تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والخطة الإستثمارية السنوية للمحافظة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن الجهود المذكورة ساهمت فى رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى ٩٩٪؜ ، و أنه من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى ١٠٠٪؜ بحلول عام ٢٠٢٣ .

قنا أبوتشت محطة مياه عوامر بني برزة محطة المياه حياة كريمة

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