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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

478 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

كشف تقرير صحفي، عن تفاصيل أحدث عرض قدمته إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وذكر موقع “be soccer”، أن إدارة ليفربول قدمت عرضا جديد لـ محمد صلاح لتجديد عقده مقابل 20 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي ما يعادل “478 مليون جنيه مصري”.

وأضاف الموقع، أن إدارة ليفربول تثق في استمرار محمد صلاح مع الريدز وتجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة، أن محمد صلاح أراد الحصول على نفس راتب رونالدو مع مانشستر، ولكن اللاعب بات قريبا من التوقيع على عقد جديد مقابل 20 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وكان محمد صلاح أثار الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن مستقبله مع ليفربول.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “مطالبي ليست مبالغ فيها، لكن ما يمكنني أن أقوله هو أنه تُوجد أشياء كثيرة لا يعرف الناس عنها”.

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أنانيًا الآن، أتحدث عن موقفي فقط، نحن في أهم فترة للفريق، لذا يجب فقط أن أتحدث عن الفريق، التركيز على ما هو قادم مع الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية."

وتابع: "هل أنا واثق من تجديد عقدي أو عدمه؟ لا يمكنني أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، قلت في عدة مرات ما أرغب به، لكنني لا يمكنني الخوض بعمق في تفاصيل العقد، لأنه موقف حساس للغاية، الفريق بحاجة للفوز، لا يمكنني أن أتصدر الأخبار بالحديث عن عقدي، أركز فقط مع الفريق."

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في صيف 2023.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي  هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله ديوجو جوتا وسون هيونج مين لاعب توتنهام اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وخلف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 12 هدفا، وسيباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام صاحب المركز الثاني بـ 11 هدفا.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، وساهم في تتويج فريق باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

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