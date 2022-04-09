تداول 32056 طن بضائع و407 شاحنات و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم.



فسجلت الهيئة بموانيها وصول ٧ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٢ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة ١٢ سفن ، ومن المنتظر دخول ٣ سفينة جديدة اليوم

حيث شملت حركة الصادرات تداول ١٥٩٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٦٣ شاحنة .



كما شملت حركة الواردات تداول ٣٠٤٥٩ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣٤٤ شاحنة و ٣٦ ملاكي

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٦٧ شاحنة و ٨ ملاكي و السفينة الحرية بحمولة ٤٤ شاحنة و السفينة امل بحمولة ٦٨ شاحنة و ١٦ ملاكي و السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ٨٦ شاحنة و ٩ ملاكي والسفينة VENTUR SOUL قادمة من الهند بحمولة ٣٠٣٦٧ طن الومنيوم .



كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ٧٩ شاحنة بحمولة ٤٠ طن بضائع عامة و ٥٢ طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و ٣ ملاكي وتصدير ٦٣ شاحنة بحمولة ١٥٩٧ طن بضائع عامة .