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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 32056 طن بضائع و407 شاحنات و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت مواني البحر الاحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم. 


فسجلت الهيئة بموانيها وصول ٧ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٢ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  ١٢ سفن ، ومن المنتظر دخول ٣ سفينة جديدة اليوم
حيث شملت حركة الصادرات تداول ١٥٩٧ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٦٣ شاحنة .


كما شملت حركة الواردات تداول ٣٠٤٥٩ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣٤٤ شاحنة و ٣٦ ملاكي 
هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة  بحمولة ٦٧ شاحنة و ٨ ملاكي و السفينة الحرية بحمولة ٤٤ شاحنة و السفينة امل بحمولة ٦٨ شاحنة و ١٦ ملاكي و السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ٨٦ شاحنة و ٩ ملاكي والسفينة VENTUR SOUL قادمة من الهند بحمولة ٣٠٣٦٧ طن الومنيوم .


كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  ٧٩ شاحنة بحمولة ٤٠ طن بضائع عامة و ٥٢ طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا  و ٣ ملاكي وتصدير ٦٣ شاحنة بحمولة ١٥٩٧ طن بضائع عامة  .

درة البحر الأحمر يده الصادرات ميناء سفاجا بوسي تصدير البحر اجا ساعة الحركة الملاحية

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