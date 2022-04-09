المرصد السوري: الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقعا للحرس الثوري وحزب الله

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم السبت، أن الموقع الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي في ريف حماة بسوريا يضم مجموعات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وأفادت وكالة الانباء السورية، اليوم السبت، بتصدي وسائط الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه في حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان.