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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقل من 65 سنة| وزارة الحج تعلن ضوابط أداء الفريضة لعام 2022

السعودية تعلن ضوابط
السعودية تعلن ضوابط الحج لهذا العام

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن ضوابط الحج لهذا العام، معلنة السماح لما يصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة بأداء مناسك الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

ضوابط الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية :

أولا: يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

ثانيا: يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ويأتي قرار رفع عدد الحجاج هذا العام، بعدما سُمح العام الماضي، لنحو 60 ألف شخص فقط من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك، بسبب ظروف جائحة كورونا "كوفيد-19".

على جانب آخر، رفع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وقطاع حجاج الداخل، أسمى عبارات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، لتوجيهاتها برفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ/2022م، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، ما يؤكد حرصها على انتظام فريضة الحج، واهتمامها بتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسكه، في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة والأمن والأمان.

وأكد رئيس المجلس المكلف الدكتور ساعد سعيد الجهني، جاهزية جميع شركات قطاع حجاج الداخل البالغ عددها نحو 184 شركة وطنية، لخدمة حجاج الداخل في هذا الموسم، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وبذل أقصى الجهود وحشد جميع الطاقات البشرية، وتسخير كل الإمكانات المادية والتقنية، لتحقيق تطلعات القادة والمسؤولين في وزارة الحج.

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