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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة الحلقة 8| يسرا تشهد ضد شقيقها فى اتهامه بجريمة قتل

يسرا
يسرا

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل “أحلام سعيدة “ استدعاء النيابة لـ ”ديدى”يسرا للشهادة فى قضية اتهام شقيقها “صالح” فى جريمة قتل . 

واعترفت “ديدى" يسرا على شقيقها إنه حرض احد الأشخاص على قتل جاره للاستيلاء على أرضه. 

كما شهدت أحداث الحلقة اعتراف زوج “ليلى” مى كساب بان سبب زواجه عليها اهمالها لنفسها . 

أبطال مسلسل أحلام سعيدة


مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب .

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