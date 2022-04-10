أحمد داود: انا وآسر ياسين أصدقاء والعمل معه في سوتس ممتع

كشف الفنان أحمد داود كواليس العمل مع الفنان اسر ياسين في مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.



وقال "داود" في تصريحات ل"صدى البلد":أنا وآسر ٱصدقاء من فترة طويلة ولكن أول مرة يجمعنا عمل وحقيقي من ٱمتع لحظات التصوير خاصة أن المسلسل يعتمد على حب الناس للعلاقة بين آدم وزين وهي ستظهر مدى الانسجام بيني أنا وآسر.



وكان قد كشف الفنان احمد داود عن الاختلافات بين النسخة العربية من سوتس والنسخة الأمريكية.

وقال "داود" في تصريحات ل"صدى البلد": راعينا اختلاف النظام القضائي والٱحكام وأيضا طبيعية القضايا التي سيتم مناقشتها، وٱعتقد العناصر هي وجود قضايا تلمس المجتمع بشكل أكبر وذلك بسبب اختلاف القضاء بين أمريكا ومصر، وأيضًا بسبب اختلاف المجتمع، وقد يربط الجمهور بين بعض القضايا التي سيطرحها سوتس بالعربي، وبين قضايا حدثت بالفعل، بجانب غير أن تجسيدنا للشخصيات مختلف بشكل كبير فلم ننقل طريقه أداء أبطال Suits ولكن كل الممثلين اجتهدوا للخروج بشخصيات نتمنى أن تجذب الجمهور لأن السر في المسلسل هو أن يرتبط بشخصيات مثل آدم وزين.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال