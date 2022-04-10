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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس .. افتتاح معرض "رسائل لونية" للفنانة منى فتحي بقاعة صلاح طاهر

صدى البلد

تحتفي الفنانة منى فتحي بافتتاح معرضها الشخصي الجديد تحت عنوان "رسائل لونية" وذلك يوم الخميس القادم الموافق 14 إبريل2022 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

وقالت الفنانة منى فتحي .. "المجموعة الجديدة تسير على نفس نهج تجربتي الفنية فهي تميل إلى التعبير التجريدي اللوني حيث لغة اللون وتأثيره البصري والوجداني ولكن وفق صياغات تشكيلية تنأى بالعمل عن المدرسة التجريدية الكلاسيكية إلى منظور سريالي الذي أجده أكثر تحرراً في تعبيره عن الحالة النفسية بعيداً عن الفكر العقلاني الموجه، وقادر على تصوير حركة الذهن الحر بلا قيود للمنطق أو القيم الجمالية المتوازنة .. ومعظم الأعمال رسمتها بعد رحلة إلى منطقة طور سيناء الساحرة، حالة جميلة من الإندماج مع الطبيعة حيث أعشق البحر وصوته والجبال وظاهرتي الشروق والغروب، هذه الأجواء تُشعرني بأني أعيش خارج العالم الواقعي، عالم خاص بي بأسراره ورسائله..".
 

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وأضافت .. "في هذه المرحلة تسيطر الألوان الزيتية مع حضور للأكريليك أيضاً ويميل الأسلوب إلى السريالية التعبيرية لإحداث تنوع بصري ذو دلالات رمزية لأشياء تحضر جزئياً أو تختفي كُلياً تاركة للمُتلقي اكتشافها أو اكتشاف دلالات جديدة مرتبطة بذكرياته وتجاربه الشخصية."

منى فتحي .. بكالوريوس كلية الزراعة جامعة عين شمس، دراسات حرة في الفن التشكيلي بكليتي الفنون التطبيقية والفنون الجميلة، أقامت سابقاً خمسة معارض فردية ولها عديد من المشاركات بمعارض جماعية بمصر والخارج، وصفها الناقد التشكيلي إسماعيل صيام بسندريلا اللون، ونالت العديد من التكريمات المحلية والدولية من خلال مشاركتها في كثير من المناسبات والفعاليات الفنية، ويستمر المعرض حتى 20 إبريل الجاري.

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