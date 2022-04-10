قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .. اليوم

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

وخاض فريق مانشستر سيتي 30 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3 في مناسبات.

سجل فريق مانشستر سيتي 70 هدفا في الدوري الإنجليزي وهو أقوى خط هجوم بعد ليفربول، بينما يملك أقوى خط دفاع حيث استقبل 18 هدفا فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في خطف نقاط المباراة الثلاث من مانشستر سيتي، وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.

ولعب ليفربول 30 لقاء أيضا في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 22 مباراة مباراة، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر مواجهتين فقط.

يمتلك فريق ليفربول أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد77 هدفا، وثاني أقوى خط دفاع بعد مانشستر سيتي باستقبال شباكه 20 هدفا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”:" مباراة مانشستر سيتي هي الأكبر والأهم هذه الموسم، وهي من نوعية المواجهات التي أحب خوضها".

وأضاف محمد صلاح :" أعتقد أن أي لاعب يتمنى المشاركة في المباراة، الأمر يجعلك متحمسا على أرضية الملعب".

ورفض محمد صلاح الكشف عن مصيره مع ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي، قائلا:" لا يمكنني أن أكون أنانيًا الآن، نحن في أهم فترة للفريق، لذا يجب فقط أن أتحدث عن الفريق، التركيز على ما هو قادم مع الفريق، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية."

واصل :" هل أنا واثق من تجديد عقدي أو عدمه؟ لا يمكنني أن أقول نعم ولا يمكنني أن أقول لا، قلت في عدة مرات ما أرغب به، لكنني لا يمكنني الخوض بعمق في تفاصيل العقد، لأنه موقف حساس للغاية، الفريق بحاجة للفوز، لا يمكنني أن أتصدر الأخبار بالحديث عن عقدي، أركز فقط مع الفريق."

يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل ليفربول ومانشستر سيتي 2-2.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي:

يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.