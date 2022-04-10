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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل الجولة الأولى من الانتخابات.. شاهد| ماكرون وزوجته بين المارة في باريس

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته

عرضت فضائية العربية، فيديو لـ "ماكرون وزوجته يتجولان بين المارة في باريس قبل الجولة الأولى من الانتخابات".

دخلت فرنسا في صمت انتخابي أمس السبت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تخيّم عليها الأزمات الدولية وترقّب منافسة جديدة تبدو نتيجتها غير محسومة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

منذ منتصف ليل الجمعة، الموعد الرسمي لانتهاء حملة الدورة الأولى، دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي ولم يعد يحق للمرشحين الـ12 التحدث أو تنظيم تجمعات.

ومع ذلك، يمكن للعديد منهم المشاركة في "المسيرات من أجل المستقبل" التي أُعلن عنها في عدة مدن فرنسية بمبادرة من منظمات يسارية.

دعا نحو 48,7 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع الأحد اعتبارا من الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش لاختيار مرشحَين نهائيَين سيتواجهان في الجولة الثانية في 24 أبريل.

https://www.youtube.com/shorts/xnFKPQzsN48

ماكرون باريس الانتخابات الرئاسية مارين لوبن الأزمات الدولية

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