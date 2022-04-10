الأرصاد: توقعات باستمرار مزيد من انخفاض درجات الحرارة خلال الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الإرصاد الجوية، إننا مازلنا نشهد إنخفاض فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن فترات النهار بها طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.

وأضافت “غانم”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، وحار على محافظات شمال الصعيد، وشديد البرودة على محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن فترات الليل الطقس ينخفض بشكل ملحوظ، موضحة أنه بداية من اليوم تم تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت أنه متوقع خلال الأيام القادمة مزيد من الانخفاضات فى درجات الحرارة، منوهة إلى أن الأجواء خلال هذا الأسبوع ربيعية فى فترة النهار .