جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

شرع الناخبين فى فرنسا في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ودخلت فرنسا في صمت انتخابي منذ السبت بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تخيّم عليها الأزمات الدولية وترقّب منافسة جديدة تبدو نتيجتها غير محسومة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

من هي مارين لوبان؟

برزت في هذه الانتخابات لوبان، التي عززت فرصتها في الوصول إلى الإليزيه مقارنة بمحاولتين سابقتين منيتا بالفشل.

ولدت لوبان في مدينة نويي في إقليم هوت دو سن، غربي العاصمة باريس، وتبلغ من العمر (53 عاما)، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في القانون، وبدأت حياتها المهنية محامية، وشغلت مناصب قضائية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.