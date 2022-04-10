برلماني: منظومة الدعم تحظى باهتمام كبير وتخصيص 325مليار جنيه "تكافل وكرامة" خير دليل

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الدعم ومنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية ، من الملفات التى حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم وصول الدعم لمستحقيه يحظى بأهمية قصوى لتحقيق الغرض المراد منه، ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة خاصة فى ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتى وقفت فيها الدولة المصرية بجوار المواطن وقدمت كل الدعم والمساعدة والمساندة له.

وأضاف سلطان ، فى بيان صحفى له، أن هناك نظم وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بداية من بمراجعة المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير المبالغ لتنمية الموارد لاستكمال قاطرة التنمية والتي تصب في صالح المواطن ومن ثم على الجميع أن يتكاتف فى هذه المنظومة التى لها اثر كبير فى دعم المواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن 325 مليار جنيه مخصصات الدعم لـ 450 ألف أسرة تستفيد من توسع "تكافل وكرامة" فى مشروع الموازنة العامة الجديدة يعكس اهتمام الدولة بالمواطنين وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح قادر على امتصاص الأزمات وأن الفترة الأخيرة التى شهدت الكثير من الخطوات أتت ثمارها على أرض الواقع ففى ظل الأزمات العالمية نجد أن الدولة تقف بجوار المواطنين وتقدم لهم يد العون والمساندة والدعم.