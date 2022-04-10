الجنان هيروح بينا على فين.. ليلى زاهر تشارك كواليس في بيتنا روبوت

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام .

وظهرت ليلى أحمد زاهر ، بصور من كواليس مسلسل في بيتنا روبوت و علقت قائلة : " مين جاهز يشوف سارة و هي حامل ؟ تفتكروا الجنان هيروح بينا علي فين ؟ ".

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محيوأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.