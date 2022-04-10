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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجنان هيروح بينا على فين.. ليلى زاهر تشارك كواليس في بيتنا روبوت

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام .

 

وظهرت ليلى أحمد زاهر ، بصور من كواليس مسلسل في بيتنا روبوت و علقت قائلة : " مين جاهز يشوف سارة و هي حامل ؟ تفتكروا الجنان هيروح بينا علي فين ؟ ". 

 

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت 

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

 

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محيوأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ليلي احمد زاهر التواصل الاجتماعي الفن انستجرام اجتماع صور مسلسل في بيتنا روبوت رمضان

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