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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات فرنسا.. مارين لوبان تدلي بصوتها في منطقة هنين بومون

مارين لوبان
مارين لوبان

أدلت مرشحة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي للرئاسة، مارين لوبان، اليوم "الأحد"، بصوتها في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة، وذلك بدائرتها في منطقة هنين بومون، حسب قناة "بي إف إم".

وتمثل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقعا لآمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.

شاهد.. الناخبون في فرنسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ماكرون وزوجته يدليان بصوتيهما فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

وأدلى ماكرون وزوجته بريجيت اليوم الأحد، بصوتهما في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة بمركز الاقتراع فى مدينة توكيه الفرنسية.

وحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية  25.48٪ حتى الساعة 12 ظهرًا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وتعد نسبة الإقبال هذه في منتصف النهار أقل من تلك المسجلة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2017 والتي كانت في هذا الوقت 28.54٪.

وفتحت مراكز الاقتراع  أبوابها في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة، بينما تشير استطلاعات الرأي تشير إلى أن ماكرون سيتصدر الجولة الأولى بهامش ضعيف على منافسته الأبرز مارين لوبان

وقبل أسابيع فقط، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى فوز سهل لـ ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي والذي تعزز موقفه بفضل دبلوماسيته النشطة بشأن أوكرانيا والتعافي الاقتصادي القوي بالإضافة إلى ضعف المعارضة المتشرذمة.

إلا أن شعبية الرئيس الحالي تراجعت لعدة أسباب منها دخوله المتأخر إلى الحملة الانتخابية إذ لم يعقد سوى تجمع انتخابي واحد كبير وهو الأمر الذي اعتبره حتى أنصاره مخيب للآمال، وتركيزه على خطة لا تحظى بالشعبية لزيادة سن التقاعد، إلى جانب الارتفاع الحاد في التضخم، وفق “رويترز”.

مارين لوبان انتخابات الرئاسة إيمانويل ماكرون فرنسا اخبار فرنسا

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