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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض فيلم مسجد السلطان حسن بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء المقبل

صدى البلد

يقيم  مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، امسية سينمائية الأربعاء المقبل  تتضمن عرض فيلم "مسجد السلطان حسن " للمخرج اشرف حامد، حيث يعد المسجد واحدا من اعرق الاثار الاسلامية بالقاهرة.

كما يعرض المركز فيلم "زخارف عربية" للمخرج عبد القادر التلمساني و الفيلم يعد رؤية سينمائية لفتون الزخرفة العربية في العمارة الاسلامية واعمال نحت الخشب والزجاج المعشق .

يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢ خلال شهر رمضان المعظم.

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انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح قصر ثقافة العريش

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وتشرف علي الفعاليات الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. 


وتقام عروض مركز الثقافة السينمائية بشكل مجاني في تمام الساعة الثامنة مساءا بمقر مركز الثقافة السينمائية في ٣٦ ش شريف بوسط القاهرة.

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