زيادة أسعار سيارة رينو كادجار موديل 2022 فى مصر

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة رينو فى السوق المصرية، زيادة سعرية جديدة على عدد من طرازات الشركة داخل السوق المحلية المصرية، من بينها السيارة طراز كادجار موديل 2022، التى تنتمى الي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV .

رينو كادجار موديل 2022

وأوضحت شركة EIM وكيل سيارات رينو في مصر، أن السيارة كادجار موديل 2022، تمت زيادة سعرها ما بين 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لفئاتها المختلفة .

رينو كادجار موديل 2022

وتستمد السيارة رينو كادجار موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر 1200 سي سي تيربو بقوة 130 حصانا وعزم دوران 205 نيوتن متر، ويتواجد ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش . ويمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في أكثر من 10 ثوانٍ.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة رينو كادجار موديل 2022، بطول السيارة 4.4 متر وعرضها 1.8 متر والارتفاع 1.6 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر.

رينو كادجار موديل 2022

وتاتى رينو كادجار موديل 2022 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة حتى 18 بوصة، مع مصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب مكيف هواء، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة.

رينو كادجار موديل 2022

اما عن اسعار رينو كادجار 2022 الجديدة :

- فئة فيجن بسعر 453 ألف جنيه بدلاً من 408 ألف جنيه.

- فئة دايناميك بسعر 493 ألف جنيه بدلاً من 448 ألف جنيه.

- فئة انتنس بسعر 503 ألف جنيه بدلاً من 458 ألف جنيه.

- فئة ساينتشر بسعر 513 ألف جنيه بدلاً من 468 ألف جنيه.