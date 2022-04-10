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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال Breaking Bad معا في عمل جديد قريبا.. تفاصيل

أبطال Breaking Bad
أبطال Breaking Bad

ظهر براين كرانستون وآرون بول أبطال سلسلة Breaking Bad، في صورة جديدة في عمل يشتركان فيه سويا على الشاشة من جديد. 

 

وانضم براين كرانستون وآرون بول إلى الموسم السادس والنهائي من مسلسل Better Call Saul، المقتبس من أحداث بريكينج باد، الذي تدور أحداث حول المحامي الخاص بوالتر وايت وجيسي بينكمان. 

 

مسلسل Better Call Saul الذي يقوم ببطولته بوب أودينكيرك، سيبدأ عرض موسمه الأخير يوم 18 أبريل الجاري، وسيكون ظهور أبطال Breaking Bad  مفاجأة العمل. 

 

إصابة بوب أودينكيرك

 

وعاد الممثل الأمريكي بوب أودينكيرك في سبتمبر الماضي، إلى موقع تصوير مسلسل Better Call Saul بعد مرور حوالي شهرين على إصابته بأزمة قلبية ونقله إلى مستشفى نيو ميكسكو لتلقي العلاج اللازم على وجه السرعة.

 

ونشر بوب أودينكيرك صورة له على حسابه بتطبيق تويتر، أثناء جلوسه على مقعد لوضع الماكياج الخاص بشخصيته في مسلسل الشهير Better Call Saul . 

 

وعبر بوب أودينكيرك عن سعادته للعودة مرة أخرى إلى العمل، وعيش حياته الطبيعية مجددا وهو محاطا بأشخاص طيبين على حد وصفه، ووضعه لماكياج الشخصية التي اشتهر بتقديمها على مدار سنوات طويلة. 

 

بوب أودينكيرك انتهى من مواسم Better Call Saul وهو العمل المنبثق أحداثه من مسلسل الجريمة الذي يحظى بشعبية واسعة Breaking Bad بحسب موقع فاريتي، ويسلط الضوء على قصة المحامي ذو الميول الإجرامية وتحوله إلى دفاع جنائي. 

 

ترشح بوب أودينكيرك عن مسلسل Better Call Saul لنيل جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في مسلسل درامي، ونال 4 ترشيحات لجائزة إيمي في نفس الفئة. 

 

فيما لعب بوب أودينكيرك مؤخرا دور البطولة في فيلم Nobody الذي تلقى عنه مراجعات نقدية إيجابية، وتصدر شباك التذاكر الأمريكي والعالمي لفترة من الوقت، وقال في حوار مع فاريتي إنه تلقى تدريبات على مستوى عالمي لإتقان مشاهد الأكشن أسوة بالنجوم مثل كيانو ريفز وجيسون ستاثام. 

breaking bad براين كرانستون آرون بول بوب أودينكيرك Arts Entertainment

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