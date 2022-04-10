اللون الأخضر يغلب على البورصات الخليجية فى ختام تعاملات اليوم

غلب اللون الأخضر على أغلب أسواق المال الخليجية لتسجل ارتفاعا لمؤشراتها خلال ختام اليوم الأحد فيما أن سوقي دبي وأبوظبي مغلقان اليوم .

ويستعرض صدى البلد حركة تداول الأسهم فى البورصات الخليجية نهاية تعاملات اليوم الأحد.



ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي قرب قرب الـ 13415 نقطة



أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، ويسجل مستويات قياسية جديدة، وسط تباين قطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.61% مضيفا 81.48 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 13415 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول إلى 8.98 مليار ريال من خلال 169.83 مليون سهم مقابل 8.93 مليار ريال بتداول 183.62 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 0.96%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.51%.

واقتصرت الخسائر على 5 قطاعات، تصدرها قطاع الاتصالات، بتراجع نسبته 0.78%، وهبط قطاع الطاقة 0.11%.

وشملت المكاسب 92 سهما بصدارة سهم "أماك" الذي أغلق مرتفعا 10%، وجاء إغلاق 110 أسهم باللون الأحمر، تصدرها سهم "نادك"، بنسبة تراجع بلغت 3.54%.

وسجل سهم "أماك" أعلى قيمة تداول بنحو 1.23 مليار ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بـ15.8 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، متراجعا 0.21%، بخسائر بلغت 50.37 نقطة، هبط بها إلى مستوى 24,245.94نقطة.

وتصدّر سهم "الناقول" الخسائر بعد هبوطه 2.7%، فيما سجل "برغرايززر" أعلى المكاسب بارتفاع 2.87%.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 31ر5 نقاط

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 31ر5 نقاط ليبلغ مستوى 32ر8266 بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0%.

وجرى تداول 8ر212 مليون سهم نفذت عبر 12394 صفقة نقدية بقيمة 18ر73 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر79 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 41ر6476 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر1% جراء تداول 19ر113 مليون سهم نتيجة تنفيذ 6100 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر24 نقطة ليغلق عند 72ر9141 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 27ر0% من خلال تداول 6ر99 مليون سهم عبر 6294 صفقة بقيمة 7ر49 مليون دينار



مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 88ر4240 نقطة مرتفعًا بـ 3ر31 نقطة وبنسبة 74ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 54ر4209 نقاط.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و873 ألفًا و789 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 3ر29% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6 ملايين و895 ألفًا و828 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 335ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 36ر22 مليار ريال عُماني.

ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.75 %

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعا بقيمة 387.00 نقطة، أي ما نسبته 2.75 بالمئة، ليصل إلى 14 ألفا و476.47 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 298 مليونا و327 ألفا و743 سهما، بقيمة مليار و015 مليونا و172 ألفا و281.533 ريال، نتيجة تنفيذ 17439 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم على ارتقاع بمقدار 1.64 نقطة، ليصل عند مستوى 2,122.51 نقطة.

وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي بواقع 2.32 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 737.14 نقطة.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و322 ألفًا و744 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونا وألفان و310 دنانير بحرينية، نتيجة تنفيذ 103 صفقات.