أحدث الأسعار لأبرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV .. صور

تمكنت شركات تصنيع السيارات الصينية من تحقيق نجاحًا كبيرًا بالسوق المصري، حيث تقدم باقة متنوعة من الطرازات، وعلى رأسها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي عززت من تواجدها محليًا لما تتضمنه من مقاومات كثيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار ابرز 5 سيارات صينية من فئة الـSUV لموديلات 2022.

احدث الاسعار لابرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV

1 – شيري تيجو 3 موديل 2022

دعمت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات طراز CVT يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد السيارة فقوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 126 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 290 الف جنيه.

احدث الاسعار لابرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV

2 – شانجان CS55 موديل 2022

زودت السيارة شانجان CS55 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، وجنوط رياضية يصل قياسها 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، مع محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.

أسعار السيارة شانجان CS55 موديل 2022

الفئة الأولى شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة قدرها 365 الف جنيه.

الفئة الثانية شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة قدرها 390 الف جنيه.

الفئة الثالثة شانجان CS55 موديل 2022 بقيمة قدرها 410 الف جنيه.

احدث الاسعار لابرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV

3 - شيري تيجو 7 برو موديل 2022

تأتي السيارة تيجو 7 برو موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4500 مم، وبعرض يبلغ 1842 مم، و 1746 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 154 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022

الفئة الاولى تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 440 الف جنيه.

الفئة الثانية تيجو 7 برو موديل 2022 بقيمة قدرها 475 الف جنيه.

احدث الاسعار لابرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV

4 – هافال H6 موديل 2022

تضم السيارة هافال H6 موديل 2022 ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات من 7 نقلات، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع ابعاد هيكلية بلغت 4653 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1886 مم، و مساحة تخزين تسع لـ 600 لتر.

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022

الفئة الاولى هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 الف جنيه.

الفئة الثانية هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 520 الف جنيه.

الفئة الثالثة هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 540 الف جنيه.

الفئة الرابعة هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 580 الف جنيه.

احدث الاسعار لابرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV

5 – شيري تيجو 8 موديل 2022

تحتوي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات من 6 سرعات طراز DSG.

أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

الفئة الاولى شيري تيجو 8 موديل 2022 بقيمة قدرها 455 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 الف جنيه.