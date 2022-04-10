أكرم حسني للمتابعين: تفتكروا رقية هتعمل فيا إيه بعد اللي قولته؟

شوق الفنان أكرم حسني المتابعين للحلقة القادمة من مسلسل “مكتوب عليا" رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي “تويتر”.

وكتب أكرم حسني في تويتة له: “تفتكروا رقيه هتعمل فيا ايه بعد اللي قولته ؟ #مكتوب_عليا”.

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مكتوب عليا مزيدا من التقرب بين هنادي مهنا “سلمى” وأكرم حسني “جلجل”، وغيرتها عليه من ابنة خالته أيتن عامر “رقية” التي حاولت الإيقاع بينهما.

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "مكتوب عليا" بطلب من روقة "أيتن عامر" أن تقوم سلمى "هنادي مهنا" بإيصالها إلى المنزل بعد أن تركها جلجل "أكرم حسني" أمام القسم، وانتقل جلجل لمقابلة بدوي "عمرو عبدالجليل" في مكتبه ووضعه بدوي في اختبار صعب ليعرف حقيقته، ويحاول جلجل التهرب لأنه لم يظهر له أي كلمات جديدة، ويذكر جلجل بأنه انقذه قبل التورط في عدد من الأزمات.

تذهب سلمي مع روقه إلى منزلها، وتجلس معها في وجود والدتها "عزه لبيب"، ثم تفتح معها حديثا حول علاقتها بجلجل وتستكشف مدى علاقتهما، ثم تفاجئها سلمى بسؤال عن جلجل، فتبلغها أنهم شبه مرتبطين وتؤكد والدتها الكلام، ثم تبدأ روقة ووالدتها في التعاطف مع سلمي بعد معرفة أنها يتيمة الأم.

يقوم جلجل بإبلاغ بدوي بشراء الشركة العالمية، ثم يكتشف بدوي أن مساعده هو الذي يخونه ويتعاون مع منافسه، ثم يقوم بدوي بإهداء جلجل ساعة هدية ثمنها ٧٠ جنيها، فيرفض جلجل، ويقوم بدوي بعزومته على حفلة ضخمة في فيلته، فيطلب جلجل أن يصطحب معه سلمى لحضور الحفلة، وعندما يتصل بسلمى لإبلاغها يفاجأ بأن روقة معها وترد على هاتفها وتصر على حضور الحفلة معهم.

يذهب جلجل إلى الحفلة، وبرفقته روقه ويحاول أن يفهم سر غياب سلمى، لتفاجئه بالحضور في مظهر شيك وإطلالة جذابه تعجب بدوي، الذي يحاول إقناع جلجل بالتوغل وسط الحريم في الحفلة، ويطلب روقة للعمل معه في الشركة، ويحاول جلجل أن يبعدها لينفرد بالحديث مع سلمى التي تسأله عن حقيقة علاقته بروقه، فيشرح لها الوضع كاملا مؤكدا لها انها مجرد ابنة خالته فقط ولا يوجد أي علاقة عاطفية بينهما.

يقوم بدوي بتعريف ضيوف الحفلة على جلجل، ثم ينسب الفضل في نجاح الشركات لنفسه، ويتجاهل جلجل، الذي يعود للحديث مع سلمى في اطار عاطفي كوميدي، فيقطع بدوي حديثهم ويطلب منه شراء جمعية خيرية للتهرب من الضرائب، فيبلغه جلجل ان يشتري جمعية (اخواتي) التي يمتلكها والد سلمى، ويتفاعل الحضور مع اغنية إخواتي.

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي، ليجد كلمات جديدة على يده، ثم يتصل بسلمي فيجدها ذهبت لمقابلة بدوي في مكتبه، ويستقبلها بدوي فيسرع جلجل للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجد روقه تبلغه أنها ستذهب للعمل مع بدوي، فيصطحبها معه، في حين يحاول بدوي التلاعب بسلمي والتقرب منها في ظل غياب جلجل، الذي يرافق روقه في سيارته للذهاب إلى مكتب بدوي، فيجدها تقرأ الفاتحة مع بدوي، فيصدم الجميع ويبلغهم أنا خطيبها.