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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. مرشح اليمين المتطرف يدعو مناصريه لانتخاب لوبان في الجولة الثانية

إريك زمور
إريك زمور

دعا مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، اليوم الأحد، مناصريه لانتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأعلن إريك زمور في كلمة، أنه يدعم مرشحة حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية علما بأن زمور حصل على 7٪ من الأصوات.

وحلت لوبان ثانية في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 23.6٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون على 20.3٪ من الأصوات.

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كما اعلن جان لوك ميلونشون، أنه لن يدعم مارين لوبان في الجولة الثانية.

وقال: "لن أقدم صوتا واحدا لمارين لوبان في الجولة الثانية".

كما دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين مارين لوبان.

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