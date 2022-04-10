فضل صلاة التراويح ووقت حديث الاستراحة.. أزهري يوضح

تحدث الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل صلاة التراويح ووقت حديث الاستراحة.

وقال الشيخ محمود السيد، في فيديو لصدى البلد، إن من العبادات المرتبطة بشهر رمضان ولها فضل كبير، وهي موجودة في العام كله لكنها مشهورة أكثر في شهر رمضان، وهي صلاة التراويح ويطلق عليها قيام الليل.

وأشار إلى أن النبي ذكر لصلاة التراويح فضائل كثيرة ومنها قول النبي في حديثه الشريف "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" منوها أن الفضل والاجر الخاص بصلاة التراويح هو نفس الأجر الخاص بقيام الليل.

وذكر أن قيام الليل سبب لدخول الناس الجنة، لقول النبي في الحديث الشريف "أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

وأوضح، أن بعض الناس تحدث بينهم خلافات بشأن وقت درس التراويح أو الترويحة، فمنهم من يرى أنه بعض الأربع ركعات الأولى، ومنهم من يرى أن الدرس بعد الثمان ركعات، مؤكدا أن كلا الأمرين صحيح وهو من حرص الناس على عبادة الله، ولا ينبغي أن يفعل المسلم عبادة وتكون عليه ذنب ومعصية أمام الله سبحانه وتعالى.

وأكد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الأمر لو وصل إلى الخصام والخلاف، فإنه قد يمنع المسلم من الحصول على أجر العبادة التي فعلها لله سبحانه وتعالى، ويوقف أجر العبادة حتى صلح المتخاصمين.