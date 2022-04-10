برشلونة يخطف فوزا +90 من ليفانتي ويعزز موقعه في وصافة الليجا

حقق فريق برشلونة فوزا قاتلا على مضيفه ليفانتي، بثلاثة أهداف مقابل إثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 للدوري الإسباني.

وتقدم اللاعب مواليس الهدف الأول لفريق ليفانتي في الدقيقة52 من ركلة جزاء، قبل أن يعود الحكم ويحتسب لفريقه ركلة ثانية في الدقيقة 54.

وتمكن برشلونة من معادلة النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق بير اميريك اوباميانج، قبل أن يضيف اللاعب بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 63.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة لفريق ليفانتي في الدقيقة 83، ليتقدم جونزالو ميليرو لتنفيذها، ويسددها بنجاح على يمين الحارس تير شتيجن.

وسجل لوك دي يونج الهدف الثالث لفريق برشلونة في الوقت القاتل مع حلول الدقيقة 90+2.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة ليرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد وصل ليفانتي إلى 22 نقطة بالمركز الـ 19.