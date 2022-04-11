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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحام الكابيتول.. لجنة الكونجرس: لدينا أدلة كافية لإحالة ترامب إلى المحكمة الجنائية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني، إن لجنة الكونجرس التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 لديها أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية إلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت تشيني، أحد اثنين من الجمهوريين في اللجنة: “من الواضح بالتأكيد أن ما كان يفعله الرئيس ترامب. ما كان يفعله عدد من الأشخاص من حوله. أنهم كانوا يعرفون أنه غير قانوني. لقد فعلوا ذلك على أي حال.

وأضافت تشيني أن اللجنة لم تتخذ قرارًا بشأن المضي قدمًا في هذا القرار.

جاءت تصريحاتها بعد أن ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن اللجنة خلصت إلى أن لديها أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية إلى ترامب، لكن قادتها انقسموا حول ما إذا كان عليهم القيام بذلك.

وقالت تشيني: “أعتقد أن ما رأيناه هو جهد هائل وجيد التنظيم وجيد التخطيط استخدم أدوات متعددة لمحاولة قلب انتخابات. لقد حصلت اللجنة على قدر هائل من الشهادات والوثائق التي أعتقد أنها تظهر بوضوح شديد، مدى التخطيط والتنظيم والهدف”.

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وأضافت: “كان الهدف هو محاولة إيقاف هذا النوع من الأصوات الانتخابية، ومحاولة التدخل في هذا الإجراء الرسمي. ومن الواضح تمامًا أنهم يعرفون أن ما يفعلونه كان خطأ”.

وأشارت إلى حكم في دعوى مدنية تورطت فيها اللجنة الشهر الماضي، وجد فيه قاضٍ فيدرالي أنه بناءً على أدلة، من المحتمل أن ترامب “حاول عرقلة الجلسة المشتركة للكونجرس” في يوم الهجوم، وهو الأمر الذي سيتسبب في توجيه تهم جنائية إلي ترامب.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ديفيد كارتر، عن خطة ترامب والمحامي جون إيستمان لجعل نائب الرئيس آنذاك مايك بنس يحدد نتائج انتخابات 2020: “كانت عدم شرعية الخطة واضحة. كل أمريكي، وبالتأكيد رئيس الولايات المتحدة، يعرف أنه في الديمقراطية، يتم انتخاب القادة وليس تنصيبهم. وحاول ترامب عن قصد تقويض هذا المبدأ الأساسي”.

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