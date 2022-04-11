جنرالي وحشي.. روسيا تعين قائدًا جديدًا للحرب في أوكرانيا

كشف مسؤول أمريكي، أمس الأحد، أن روسيا عينت قائدًا جديدًا لقيادة المعارك في أوكرانيا، بعد "النكسات الكبيرة" التي شهدتها منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي، على حد تعبيره.

وبحسب المسؤول، لجأت روسيا إلى الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، البالغ من العمر 60 عاما، وهو أحد أكثر الضباط العسكريين خبرة في روسيا.

ولدى الجنرال سجل من "الوحشية" ضد المدنيين في سوريا ومسارح الحرب الأخرى، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

يأتي قرار تعيين قيادة جديدة لساحة المعركة في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لما يُتوقع أن يكون دفعة كبيرة وأكثر تركيزا لتوسيع السيطرة في دونباس.

يشار إلى أن الجنرال دفورنيكوف اكتسب شهرة أثناء قيادته لمجموعة القوات الروسية في سوريا، حيث تدخلت موسكو منذ عام 2015 لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

ودفورنيكوف هو ضابط عسكري محترف وقد ارتقى بشكل مطرد في الرتب بعد أن بدأ كقائد فصيل في عام 1982. كما قاتل خلال الحرب الثانية في الشيشان وتولى عدة مناصب عليا قبل أن يتم تعيينه مسؤولاً عن القوات الروسية في سوريا في عام 2015، وفقًا لقناة "العربية".

وفي عام 2016، منحه بوتين ميدالية "بطل روسيا"، وهي واحدة من أعلى الجوائز في البلاد، كما شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية منذ عام 2016.