قبل ساعات من السحور .. ازدحام كبير في المعز والحسين | فيديو

رصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” اليوم الاثنين ، الأجواء فى شوارع المعز والحسين قبل السحور.

وشهدت الشوارع تجمعا كبيرا من المواطنين ، قبل استعدادهم للسحور .

مواقيت الصلاة.. يزداد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقيت الصلاة، خاصةً فى رمضان، ويبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة لمعرفة وقت السحور ووقت الإفطار، وعدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة تعرف الكثير على موعد صلاة العشاء والتراويح فى شهر رمضان 2022 التى ينتظرها المسلمون من العام للعام، لذلك ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 رمضان وإمساكية شهر رمضان 2022.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة