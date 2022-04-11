مؤلف يحيى وكنوز: فكرة المسلسل اتولدت بالصدفة بسؤال طرأ على فكري

قال محمد عدلي، مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز"، إن هذا المسلسل هو خطوة لتقديم معلومات دقيقة وصحيحة، ولكن في إطار درامي يليق بالأطفال، منوهاً أن فكرة المسلسل جاءت عن طريق الصدفة، قائلاً: "اتولت الفكرة بسؤال طرأ على فكري".

وأضاف محمد عدلي خلال لقائه مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن السؤال الذي كان يطرأ في فكره هو "ليه فيه ناس كتير مش مصريين بيقدموا الحضارة المصرية القديمة من وجهة نظرهم، وبطريقتهم هما، وبالمراجع اللي بيقرأوها؟".

وتابع مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز"، قائلاً: "الناس ديه بتستغل الأحداث الحضارية العظيمة اللي بتحصل عندنا بطريقتهم .. فـ طول الوقت كنت عايز أستغل حدث حضاري عظيم مثل حفل موكب المومياوات، لصالحنا احنا".

وأكمل محمد عدلي: "حاولت أربط الأحداث بالدراما في عقل الجيل الجديد .. حتى في الكبار مش في الأطفال فقط".

وأردف مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز"، قائلاً: "الفكرة كانت من خلال ريكورد بيني وبين الأستاذ إسلام عبد الحكيم، المشرف العام على المشروع .. قولتله إيه رأيك لو فيه طفل صغير كان فيه رحلة مدرسية، والفضول خلاه يدخل داخل عربة ملكية من حفل موكب المومياوات .. ممكن يحصل إيه؟ .. واتحول الريكورد ده بعد شغل كتير ومعالجة إلى حلقات وبقى مسلسل كامل .. أخدنا فيه شهور علشان ننفذه".