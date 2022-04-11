هاني حتحوت: رحيل كيروش يعني عدم إعادة مباراة السنغال.. فيديو

وصلاح لا يريد المدرب المصري..

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، يعني أن هناك معلومات وصلت إلى اتحاد الكرة، بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال.

وأشار حتحوت، خلال حديثه في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أنه ليس منطقيًا أن يُعين اتحاد الكرة، مدربًا جديدًا لمنتخب مصر، قبل شهرين أو أقل من إعادة مباراة مصر والسنغال، إذا تقرر ذلك.



وشدد حتحوت أن هناك أكثر من اسم من المدربين المصريين مرشح لتدريب الفراعنة، على رأسهم حسام حسن وإيهاب جلال وأحمد سامي، موضحًا أن جلسم حسم اسم المدرب الجديد ستكون في اجتماع اتحاد الكرة، الثلاثاء المقبل.

واختتم تصريحاته، أن محمد صلاح لا يريد مدربًا مصريًا، ويرى أن المدرب الأجنبي هو الأنسب لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.