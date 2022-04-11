بسبب «الشوربة».. القصة الكاملة لتوزيع عظام مواشي على الفقراء في الإسكندرية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب العارم بعد تداول صور لإحدى الجمعيات الخيرية في قرية أبيس ٦ في الإسكندرية، أثناء توزيع عظام مواشي على عدد من الفقراء، بمناسبة الشهر الكريم.



ووفقًا لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزعت الجمعية الخيرية تلك العظام على 16 أسرة من سكان قرية أبيس.



وفي أول رد رسمي على الواقعة، كشفت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أن أحد المتبرعين تبرع للجميعة بعجل، وبعد ذبحه، بدأت الجمعية توزيع اللحوم على المواطنين، لكن بعضهم طلبوا العظم اللحم علشان يعملوه "شوربة"، والتقط أحد المواطنين الصور للواقعة.

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وأشارت جلالة إلى توزيع نحو 28 طن لحمة في الإسكندرية، فضلاً عن آلاف الشنط الغذائية على المواطنين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية.



وذكرت الجمعية، في بيان حول المنشور الذي أحدث ضجة إعلامية كبيرة: "ربنا رزقنا بواحد متبرع جاب عجل بقرى وتم ذبحة وتوزيعه على الناس من خلال قافلة خير فى ابيس وبعد الانتهاء من توزيع اللحم ومشتملات العجل وجدنا بعض الناس من أهلنا وناسنا واسيدنا الطيبين عاوزين المواسير ( العظم ) يعملو بيه الشوربة وتم بالفعل توزيعها وتفضل أحد الحضور بتصوير الناس وتمت مداولة البوست".

وأكدت الجمعية أنها "ستقاضي كل من يشهر بالجمعية دون أن يعرف حتى مكان الجمعية فين ."

