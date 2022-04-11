زوجي غضب من مشهد قبلة وارفض إعلان ديانتي.. أبرز تصريحات سلاف فواخرجي

تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها فى برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات.

قالت سلاف فواخرجى: "أرفض الكشف عن ديانتى لأنى تربيت على ذلك وكانت والدتى من صغرى تقول لى عندما يسأل شخص عن ديانتك يكون الرد أنا سورية، وتربيتي قامت على التردد على المسجد والكنيسة والكنس اليهودى".

وعن الأعمال الجريئة وتقديمها مشاهد القبلات، فقالت سلاف فواخرجى: "زوجى غضب من مشهد القبلة في “شارع شيكاغو" ولكنى لم أندم عليه لأنى أراها فى إطار العمل وليس بها أى خطأ أو خدش للحياء وزوجى لم يفتعل مشاكل معى بسبب القبلة ولكنه كان يشعر بعدم ارتياح".