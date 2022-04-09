بالأسود.. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، جمهورها ومحبيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت "سلاف" فستانا أسود اللون، وتركت شعرها منسدلًا بشكل انسيابي، لتبرز جمالها، وحازت الصورة على إعجاب كثير من جمهورها ومحبيها.

أثار خبر انفصال الفنانة سلاف فواخرجي عن المخرج وائل رمضان حالة من الجدل الواسع خاصة من المعروف أن زواجهما كان يحمل كثيرا من التفاصيل.

ونرصد في التقرير التالى تفاصيل زواج وطلاق سلاف فواخرجي ووائل رمضان.

قصة حب تكلل بالزواج

تعرفت سلاف فواخرجي على وائل رمضان في كواليس تصوير مسلسل "الجمل"، وكان ذلك عام 1999، وكانا في البداية صديقين مقربين وتحولت الصداقة الى حب كبير، خصوصا وائل، وقد اجتمعا على حب بعضهما البعض، وعلى حب المجال، الذي يبدعان فيه وهو التمثيل.

وطلب وائل رمضان يد سلاف فواخرجي من أهلها بطريقة صادمة تتطلب الشجاعة، إذ وقف أمام باب منزل أهل سلاف وطلب يدها، حتى أنه هدد والد سلاف بأنه في حال لم يقبل طلبه سيصرخ ويجمع الجيران عليهم.

بدوره والد سلاف وافق، ومنذ ذلك الحين أصبح وائل فرداً من عائلة سلاف، ويعتبر حماته بمثابة والدته.

تزوجا في عام 1999 وكانت وقتها سلاف فواخرجي صغيرة في السن، وتحديداً في السنة الرابعة من دراستها الجامعية، وأنجبت ولدين من وائل، هما "حمزة" و"علي".

ونشرت سلاف فواخرجي مؤخرا صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، مصحوبة بأبيات شعر قائلة: "في تصريف كلمة الفِصام …انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، و انْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

وتابعت: “وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع.. وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل …وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً”.

واختتمت "وائل … صديقي …أبو الحمزه وعلي …شكرا لك إلى يوم الدين …وأحبك إلى أبد الآبدين #انفصال".

وتشارك سلاف فواخرجي فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة؛ سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.