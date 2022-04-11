3 طرق طبيعية للحصول على شعر لامع وصحي.. تعرفي عليها

تعاني الكثير من الفتيات بسبب الشعر الباهت والمقصف، ويساعد اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي في الحصول على شعر لامع وجذاب، ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية البسيطة في الحصول على شعر صحي وطويل.

وفي هذه المقالة سوف تتعلم بعض العلاجات المنزلية السريعة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الشعر.

1. تحضير أقنعة الشعر

يمكنك الجمع بين مكونات بسيطة لتحضير قناع الشعر، قناع الشعر البسيط الذي يتطلب مكونين فقط هو قناع الشعر بزيت جوز الهند والصبار، يعمل كل من زيت جوز الهند وهلام الصبار على إحداث عجائب لشعرك، يمكنك مزج كميات متساوية من هلام الصبار وزيت جوز الهند، اخلطيهم جيدًا لعمل معجون، ضعي هذا شعرك وفروة رأسك قبل ساعة على الأقل من غسل شعرك.

2. لا تهملي النظام الغذائي

يمكن أن يساعدك تناول النظام الغذائي الصحيح على حل مشاكل شعرك بشكل طبيعي ويمكن أن يمنحك شعرًا صحيًا، الأطعمة مثل البيض واللوز والبذور ومصادر فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال والحمضيات الأخرى والفلفل والتوفو والعدس وفول الصويا والأملا.

3. ضعي الزيت بانتظام

تزييت شعرك مهم للغاية، يتخطى الكثير التزييت المنتظم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لشعر جاف وباهت، يوفر التزييت الغذاء لشعرك وفروة رأسك، ويساعد على ترطيبه.