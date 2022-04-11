ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية عن الأيام السابقة|فيديو

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات اليوم الأثنين 11 أبريل 2022 .

وفيما يلي بيان بأسعار العملات اليوم :

أسعار العملات اليوم الأثنين 11 - 4 - 2022



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 18.30جنيه للشراء و 18.38جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.83 جنيه للشراء و 20.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى 23.75 جنيه للشراء و 24.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري 19.52 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى عند 4.87 مقابل الجنيه المصري للشراء و 4.98 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري 4.97 جنيه للشراء 5 جنيهات للبيع.