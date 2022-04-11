مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها

قال الدكتور خالد عطيفي، مدير مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إن تلك المبادرة تعتبر طفرة نوعية فى الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمصريين، مشيرا إلى أنه متوجهة لحديثي الولادة.

وأضاف "عطيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الهدف من تلك المبادرة أن يكون هناك جيل مستقبلي خالي من تلك الأمراض، خاصة أن تلك الأيام هناك تقدم كبير جدا فى علاج الأمراض الوراثية، موضحا أنها تقوم بالإكتشاف مبكرا للمرض قبل ظهور الأعراض والمضاعفات، وبالتالي يعتبر استثمارا كبيرا جدا فى صحة المواطن.

وتابع أن المبادرة تقوم بالكشف والتشخيص وتقديم العلاج الموجود، وبالتالي منع ظهور المرض فيه ومنع الإعاقة، لافتا إلى أنه تم البدء بحديثي الولادة كمرحلة أولي للمحجوزين فى وحدات الرعاية العاجلة بالمستشفيات، والثانية ستطبق على جميع المواليد، بنسبة تغطية تصل إلى أكثر من 96.5%.

وأشار إلى أن المبادرة موجودة كل يوم سبت وثلاثاء فى جميع الوحدات وتقدر بأكثر من 5 ألاف وحدة، متابعا أنه يتم القيام بالكشف ومن خلاله الإكتشاف مبكرا.