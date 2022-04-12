عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيه الرئيس..لقاءات بمؤسسات شركات عالمية لنشر استخدامات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

صدى البلد

لقاءات متكررة يجريها الرئيس السيسى منذ سنوات بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  لمتابعة مشاريع الطاقة فى مصر  التى أوصلتنا الآن إلى تحقيق فائض كبير بل والسعي لجعل مصر محورا عالميا للطاقة، ويوجه الرئيس فى جميع اللقاءات بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر.

 

الرئيس السيسى ووزير الكهرباء

ومن المشاريع التي تهتم بها الدولة  نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر،  حيث  تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035، كما  تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي  3 ملايين م 3 / يوم، كما أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد شاكر  أن  الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم  توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وفى هذا الشأن أجرى وزير الكهرباء عدة لقاءات الشهر الماضى فقط مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية لبحث انتاج الهيدروجين الأخضر .

وزير الكهرباء ووفد جينرال إليكتريك

حيث  استقبل وزير الكهرباء  وفدا من جنرال إليكتريك لبحث فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ،  والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

كما استقبل  شاكر ، "كيرت لاما شاريف" سفير كازخستان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذلك زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وزير الكهرباء  ووفد  شركة   "ميرسك العالمية"

والتقى كذلك وزير الكهرباء  وفد من شركة   "ميرسك العالمية"، لبحث التعاون  فى مشروعات ​الوقود الأخضر، كما التقى مارتن هيرنكنيشت رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات الألمانية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.

واستقبل الدكتور محمد شاكر يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصر وكاتو كين الممثل الرئيسى الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصروالوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة  في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أكد الدكتور شاكر على عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل مشروعات الطاقات المتجددة وشبكات التوزيع وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة إستخدام الطاقة.

 

يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية 

واستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Flavia Planza مديرة التمويل ببنك الإستثمار الأوروبى والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار الأوروبى حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية مشيراً  إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك .

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تمنع نشر ومشاركة أى بيانات خاصة بمحل السكن.. وهواوي تعلن رسميا إطلاق لاب توب Huawei MateBook 14

بالقانون.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة تهريب السجائر دون دفع الرسوم الجمركية

روسيا: تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى 11 مطارا حتى 19 أبريل

زفة المسحراتى.. طقوس متوارثة على أرض بلاد الذهب بالنوبة في أسوان.. شاهد

الحكومة الأوكرانية تعلن فتح ممرات في ماريوبول والاستخبارات البريطانية تكشف الجديد

فضل سورة الفاتحة..25 نفحة أبرزها أن الملائكة يكلمون الله عنك كلما قرأتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ