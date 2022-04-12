تنفيذا لتوجيه الرئيس..لقاءات بمؤسسات شركات عالمية لنشر استخدامات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

لقاءات متكررة يجريها الرئيس السيسى منذ سنوات بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مشاريع الطاقة فى مصر التى أوصلتنا الآن إلى تحقيق فائض كبير بل والسعي لجعل مصر محورا عالميا للطاقة، ويوجه الرئيس فى جميع اللقاءات بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر.

الرئيس السيسى ووزير الكهرباء

ومن المشاريع التي تهتم بها الدولة نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035، كما تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 ملايين م 3 / يوم، كما أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وفى هذا الشأن أجرى وزير الكهرباء عدة لقاءات الشهر الماضى فقط مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية لبحث انتاج الهيدروجين الأخضر .

وزير الكهرباء ووفد جينرال إليكتريك

حيث استقبل وزير الكهرباء وفدا من جنرال إليكتريك لبحث فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

كما استقبل شاكر ، "كيرت لاما شاريف" سفير كازخستان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذلك زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وزير الكهرباء ووفد شركة "ميرسك العالمية"

والتقى كذلك وزير الكهرباء وفد من شركة "ميرسك العالمية"، لبحث التعاون فى مشروعات ​الوقود الأخضر، كما التقى مارتن هيرنكنيشت رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرنكنيشت الألمانية ووفد كبير يضم عدد من الشركات الألمانية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.

واستقبل الدكتور محمد شاكر يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصر وكاتو كين الممثل الرئيسى الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) بمكتب مصروالوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أكد الدكتور شاكر على عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ أوائل الثمانينيات، حيث قدمت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر، منها مشروعات إعادة تأهيل مشروعات الطاقات المتجددة وشبكات التوزيع وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة إستخدام الطاقة.

يوشيفومى أومورا الممثل الرئيسى السابق لهيئة التعاون الدولي اليابانية

واستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Flavia Planza مديرة التمويل ببنك الإستثمار الأوروبى والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك .

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار الأوروبى حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع البنك .

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء green corridor بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.