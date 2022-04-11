أداء سلبي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الاثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10787 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 1865 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2791 نقطة.