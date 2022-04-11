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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ماكرون 27,85% ولوبان 23.15% في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أظهرت النتائج النهائية الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الاثنين، حصول الرئيس إيمانويل ماكرون على 27.85% من الأصوات.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، تصدرت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان المركز الثاني خلف ماكرون، بعدما حصلت على 23.15%.

وتعد المواجهة في جولة الإعادة بين ماكرون ولوبان أصعب، إذ يطمح الأول في الفوز بولاية ثانية، والتي لم ينجح فيها أي رئيس فرنسي خلال العقدين الماضيين، على الرغم من حالة التشاؤم وخيبة الأمل من السياسة في فرنسا.

ويواجه ماكرون، مارين لوبان في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستعقد بعد أسبوعين في 24 إبريل الجاري.

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وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن شكره لأنصاره بعد تصدره الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال ماكرون في كلمة بعد إعلان النتائج الأولية: "أحيي كل المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، وأحمل مشروع استقلال أوروبا واستمرار تقدمها وانفتاحها".

وأضاف: "منذ البداية ونحن ندافع عن قناعتنا بقوة مع احترام الجميع"، مشيرًا: "عندما يمثل اليمين المتطرف، بجميع أشكاله، هذا القدر في فرنسا، لا يمكنك اعتبار الأمور تسير بشكل جيد، لذلك يجب أن تخرج وتقنع الناس بذلك بالكثير من التواضع واحترام لهؤلاء الذين لم يكونوا إلى جانبنا في هذه الجولة الأولى".

وقال لمؤيديه: "ستكون المناقشة التي سنجريها في الأسبوعين المقبلين حاسمة بالنسبة لبلدنا وأوروبا".

من جانبها، سعت لوبان في خطاب النصر الذي وجهته لمؤيديها إلى الاستفادة من الشعور المناهض لماكرون بعد احتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة ووصفته بأنه مثير للانقسام والاستقطاب.

وقالت إن الجولة الأخيرة ستكون "اختيارًا أساسيًا بين رؤيتين متعارضتين للمجتمع"، ورأت أنها إما "انقسام وفوضى" لماكرون أو الوصول لـ"العدالة الاجتماعية" لحماية المجتمع والحضارة.

وأشارت إلى أنه يمكنها حماية الضعفاء وتوحيد أمة سئمت نخبتها، لافتة لأنصارها الذين راحوا يهتفون لها "سنفوز!".

فرنسا الانتخابات الرئاسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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