فيدرا ضيفة شرف الحلقة العاشرة من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

حقق مسلسل مكتوب عليا نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، واحتل المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

وتظهر الممثلة فيدرا في الحلقة العاشرة من مسلسل مكتوب عليا كضيفة شرف على الأحداث في شخصية شقيقة بدوي "عمرو عبدالجليل.

المسلسل ظهر به حتى الآن عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنان صلاح عبدالله، ومحمد ممدوح تايسون، بالإضافة إلى حميد الشاعري وأمير طعيمة وتوما، وسيظهر خلال الحلقات القادمة عدد آخر من ضيوف الشرف.

وقالت فيدرا عن مشاركتها في "مكتوب عليا":" تجمعني علاقة صداقة قوية مع صناع العمل بداية من المنتج كريم أبوذكري، وفور طرح الفكرة وافقت على الفور لثقتي في المحتوى الذي يقدم، كما أن العمل حقق نجاح كبير حتى الآن وأتابع بنفسي ردود الأفعال، وظهوري ضيفة شرف في مسلسل ناجح وقوي وله جمهور كبير من كافة الأعمار يضيف لي الكثير.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.