الشباب والرياضة تنظم زيارة ميدانية لذوي الهمم في العاصمة الإدارية الجديدة

نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة ميدانية لمجموعة من الشباب والفتيات من ذوى القدرات والهمم من أصحاب التوحد للعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للتوحد، شملت زيارة مقر ديوان الوزارة بالحى الحكومى، والمدينة الرياضية، والمرور على عدد من المنشآت التى تم الانتهاء منها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توجه الشباب ذوو القدرات والهمم لزيارة المكونات الإنشائية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، تضمنت المبنى الإداري، وصالات الأنشطة، ومجمع حمامات السباحة، وذلك برفقة هدى أيوب نائب مدير المدينة الرياضية، ومحمد حسنى مسئول مكتب شباب ذوى الهمم بوزارة الشباب والرياضة.

أعرب الشباب ذوو القدرات والهمم عن سعادتهم بما شهدوه من بنية تحتية، ومشروعات كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة وزارة الشباب والرياضة الفرصة أمامهم لزيارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائهم بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتأكيده لهم على تقديم كامل الدعم والمساندة، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة مخصصة لهم على مدار العام.